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Статистика Covid-19 в Києві: за добу зафіксували 461 новий випадок Covid-19

28 Вересня, 08:44 Ольга Тетеріна
Статистика Covid-19 в Києві: за добу зафіксували 461 новий випадок Covid-19
Джерело: Dreamstime

Станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Києві зафіксували 461 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

За весь час пандемії у столиці одужати від Covid-19 вдалося 220 177 людям, а за добу – 219.

Водночас померли від ускладнень, які викликав коронавірус, 5 378 киян, а за минулу добу – четверо пацієнтів.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції у людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Джерело
МОЗ
Теги
Київ , Коронавірус Covid-19
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