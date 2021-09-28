У помаранчевій зоні епідемічної небезпеки чотири області

Станом на вівторок, 28 вересня, чотири області України відповідають показникам помаранчевої зони карантину. А саме Донецька, Тернопільська, Черкаська та Чернівецька області. У всіх цих областях перевищено показник рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Цільовий показник госпіталізацій не повинен перевищувати 50%. Водночас станом на 28 вересня він становив 68,1% у Донецькій, 50,3% у Тернопільській, 73,8% у Черкаській та 67,1% у Чернівецькій області.

Помаранчевий рівень епіднебезпеки є попереджувальним: він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 в регіоні, що може призвести до введення посилених карантинних заходів.

Показники інших областей України зараз відповідають жовтому рівню епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні подовжено режим надзвичайної ситуації.

З 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. До цього на території країни діяла зелена зона карантину.

З переходом у жовту зону під карантин потрапили учасники масових заходів та відвідувачі закладів культури.

Однак були введені послаблення для вакцинованих громадян, які отримали одну або дві дози Сovid-щеплення.