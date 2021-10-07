За останню добу станом на 7 жовтня 2021 року в Україні виявили 15 125 нових хворих. Це утричі більше, ніж цього ж дня минулого року, тоді добовий приріст був 4 753 зараження.

Наразі масово хворіють діти, за день їх 1 421.

Серед медиків добовий приріст – 341 особа.

Померло за добу – 314 українців.

Наразі мінімум три регіони України уже відповідають показникам червоної зони карантину, це – Харківська, Запорізька та Херсонська області.

Про це повідомили в Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE).

– Минулого тижня захворюваність на коронавірус збільшився на 35%, рівень госпіталізацій – на 34%. Рівень госпіталізацій на 50% випереджає виписки, – зазначено у повідомленні.

Крім того, вдвічі збільшилася кількість летальних випадків.

Найгірша ситуація – в Харківській області. На відео, викладеному аналітиком Євгеном Істребіним у Facebook, бачимо чергу з машин швидкої допомоги, що вишикувалася біля Госпіталю ветеранів війни в Харкові. Саме цей заклад на днях було відкрито для прийому пацієнтів з Covid-19.

Як пише Євген Істребін, вчора сюди госпіталізували 109 людей. Загалом за добу кількість зайнятих ліжок у Харківській області зросла на 196: з 2559 до 2755. Експерт припускає, що ми досягнемо піку захворюваності, який був цієї весни, уже за тиждень.

Влада регіону повідомила, що за кілька днів область може перейти в червону зону.

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська, в коментарі Фактам ICTV зазначила, що треба було б працювати на випередження, адже є можливості проаналізувати ситуацію і спрогнозувати розвиток подій. Але з якихось причин це було зроблено неналежним чином.

– Авжеж, потрібно було працювати на випередження, – сказала Мухарська. – Тепер нам залишається гасити пожежу, яка до того ж роздмухується вітром.

Говорити наразі, що потрібно було б зробити, уже не варто. Тепер слід терміново вживати вже усіх карантинних заходів без винятку.

– Та, на жаль, навіть ті не жорсткі заходи, що були впроваджені в країні з метою запобігання поширенню коронавірусу, ніхто не виконує належним чином, – нарікає лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

Отже рятування потопельників, як завжди, в руках самих потопельників.

Якщо влада ше не ухвалила остаточного рішення про перехід хоча б окремих регіонів до червоної зони з жорсткими обмеженнями, громадяни, мийте руки, дотримуйтесь дистанції, носіть маски, не йдіть у місця, де багато людей. І вакцинуйтеся.

І хоч вакцинація наразі уже не зупинить поширення коронавірусу і не врятує ситуацію, але може врятувати ваше життя.

Джерело: Євген Істребін