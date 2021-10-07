Існує значно вищий ризик мати серйозні проблеми зі здоров’ям чи навіть померти після зараження коронавірусом, ніж після щеплення від Covid-19.

Про це заявив президент Асоціації анестезіологів України, професор, завідувач кафедри анестезіології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров.

– Шанси отримати одну з серйозних реакцій на вакцину від коронавірусу набагато нижчі, ніж бути укушеним акулою. З іншого боку, загроза коронавірусу є абсолютно реальною, – зазначив Сергій Дубров.

На підтвердження своїх слів він згадав коронавірусну статистику смертності. Зокрема, за час пандемії вірус забрав життя понад 57 тис. громадян. Водночас за майже сім місяців вакцинальної кампанії Державний експертний центр МОЗ отримав 103 повідомлення про летальні випадки.

– У жодному з вже розслідуваних 80 випадків немає доведеного зв’язку з вакцинацією. Це були випадкові події, які співпали в часі з проведеним щепленням, а причинно-наслідковий зв’язок з вакцинацією відсутній. Щодо решти 23 повідомлень триває розслідування, – зазначив Сергій Дубров.

Щодо ускладнень, то, наприклад, частота утворення тромбів як під час важкого, так і під час легкого коронавірусу значно вища, ніж після щеплення.

Також британське дослідження демонструє, що близько 50% людей з важким Covid-19 матимуть проблеми з серцем навіть через місяці після одужання. Водночас після уколів мРНК-вакцинами були зареєстровані дуже рідкісні випадки міокардиту та перикардиту.

– У Європі частота таких випадків після щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech становила 0,00016%, після щеплення вакциною Moderna – 0,00019%, – прокоментував експерт.

Він закликав українців активніше вакцинуватися від коронавірусу. Особливо у період значного погіршення епідситуації у країні.