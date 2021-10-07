На 7 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 497 643 випадки коронавірусу. За добу – 15 125 нових хворих. Це утричі більше, ніж цього ж дня минулого року, тоді добовий приріст був 4 753 зараження.
У країні масово хворіють діти, за день їх 1 421. Щодо медиків, то добовий приріст – 341 особа.
Протягом пандемії вірус забрав життя 57 840 українців, за добу – 314.
Водночас одужати вдалося загалом 2 277 762 громадянам, протягом дня – 4 380 людям.
За увесь час в Україні провели 13 111 389 тестувань методом ПЛР, за день – 53 031.
Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 168), Львівській (1 130) та Одеській (1 059) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 222 випадки;
- Волинська область – 407 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 042 випадки;
- Донецька область – 985 випадків;
- Житомирська область – 703 випадки;
- Закарпатська область – 209 випадків;
- Запорізька область – 742 випадки;
- Івано-Франківська область – 428 випадків;
- Київська область – 494 випадки;
- Кіровоградська область – 99 випадків;
- Луганська область – 495 випадків;
- Львівська область – 1 130 випадків;
- Миколаївська область – 236 випадків;
- Одеська область – 1 059 випадків;
- Полтавська область – 368 випадків;
- Рівненська область – 576 випадків;
- Сумська область – 674 випадки;
- Тернопільська область – 612 випадків;
- Харківська область – 1 168 випадків;
- Херсонська область – 488 випадків;
- Хмельницька область – 559 випадків;
- Черкаська область – 507 випадків;
- Чернівецька область – 672 випадки;
- Чернігівська область – 448 випадків.
Із початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 360 202 людини, одну дозу – 7 360 200 осіб, дві – 5 942 170.
За добу 122 298 людей вакциновано проти коронавірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 жовтня 2021 року в країні загалом виявили 2 482 518 випадків хвороби, за добу – 12 662 нових.