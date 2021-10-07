На 7 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 497 643 випадки коронавірусу. За добу – 15 125 нових хворих. Це утричі більше, ніж цього ж дня минулого року, тоді добовий приріст був 4 753 зараження.

У країні масово хворіють діти, за день їх 1 421. Щодо медиків, то добовий приріст – 341 особа.

Протягом пандемії вірус забрав життя 57 840 українців, за добу – 314.

Водночас одужати вдалося загалом 2 277 762 громадянам, протягом дня – 4 380 людям.

За увесь час в Україні провели 13 111 389 тестувань методом ПЛР, за день – 53 031.

Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 168), Львівській (1 130) та Одеській (1 059) областях.

Статистика:

Вінницька область – 222 випадки;

Волинська область – 407 випадків;

Дніпропетровська область – 1 042 випадки;

Донецька область – 985 випадків;

Житомирська область – 703 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 742 випадки;

Івано-Франківська область – 428 випадків;

Київська область – 494 випадки;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 495 випадків;

Львівська область – 1 130 випадків;

Миколаївська область – 236 випадків;

Одеська область – 1 059 випадків;

Полтавська область – 368 випадків;

Рівненська область – 576 випадків;

Сумська область – 674 випадки;

Тернопільська область – 612 випадків;

Харківська область – 1 168 випадків;

Херсонська область – 488 випадків;

Хмельницька область – 559 випадків;

Черкаська область – 507 випадків;

Чернівецька область – 672 випадки;

Чернігівська область – 448 випадків.

Із початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 360 202 людини, одну дозу – 7 360 200 осіб, дві – 5 942 170.

За добу 122 298 людей вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 жовтня 2021 року в країні загалом виявили 2 482 518 випадків хвороби, за добу – 12 662 нових.