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Утричі більше, ніж у минулому році: в Україні виявили понад 15 тис. випадків Covid-19

7 Жовтня 2021, 08:13 Людмила Грубнік
хворий на ковид вдома
Джерело: Depositphotos

На 7 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 497 643 випадки коронавірусу. За добу – 15 125 нових хворих. Це утричі більше, ніж цього ж дня минулого року, тоді добовий приріст був 4 753 зараження.

У країні масово хворіють діти, за день їх 1 421. Щодо медиків, то добовий приріст – 341 особа.

Протягом пандемії вірус забрав життя 57 840 українців, за добу – 314.

Водночас одужати вдалося загалом 2 277 762 громадянам, протягом дня – 4 380 людям.

За увесь час в Україні провели 13 111 389 тестувань методом ПЛР, за день – 53 031.

Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 168), Львівській (1 130) та Одеській (1 059) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 222 випадки;
  • Волинська область – 407 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 042 випадки;
  • Донецька область – 985 випадків;
  • Житомирська область – 703 випадки;
  • Закарпатська область – 209 випадків;
  • Запорізька область – 742 випадки;
  • Івано-Франківська область – 428 випадків;
  • Київська область – 494 випадки;
  • Кіровоградська область – 99 випадків;
  • Луганська область – 495 випадків;
  • Львівська область – 1 130 випадків;
  • Миколаївська область – 236 випадків;
  • Одеська область – 1 059 випадків;
  • Полтавська область – 368 випадків;
  • Рівненська область – 576 випадків;
  • Сумська область – 674 випадки;
  • Тернопільська область – 612 випадків;
  • Харківська область – 1 168 випадків;
  • Херсонська область – 488 випадків;
  • Хмельницька область – 559 випадків;
  • Черкаська область – 507 випадків;
  • Чернівецька область – 672 випадки;
  • Чернігівська область – 448 випадків.

коронавірус в Україні

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Із початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 360 202 людини, одну дозу – 7 360 200 осіб, дві – 5 942 170.

За добу 122 298 людей вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 жовтня 2021 року в країні загалом виявили 2 482 518 випадків хвороби, за добу – 12 662 нових.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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