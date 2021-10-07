На 7 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 497 643 случая коронавируса. За сутки — 15 125 новых больных. Это в три раза больше, чем в этот же день прошлого года, тогда суточный прирост был 4 753 заражения.

В стране массово болеют дети, за день их 1 421. Касательно медиков, то суточный прирост — 341 человек.

В течение пандемии вирус унес жизни 57 840 украинцев, за сутки — 314.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 277 762 гражданам, в течение дня — 4 380 людям.

За все время в Украине провели 13 111 389 тестов методом ПЦР, за день — 53 031.

Касательно регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 168), Львовской (1 130) и Одесской (1 059) областях.

Статистика:

Винницкая область — 222 случая;

Волынская область — 407 случаев;

Днепропетровская область — 1042 случая;

Донецкая область — 985 случаев;

Житомирская область — 703 случая;

Закарпатская область — 209 случаев;

Запорожская область — 742 случая;

Ивано-Франковская область — 428 случаев;

Киевская область — 494 случая;

Кировоградская область — 99 случаев;

Луганская область — 495 случаев;

Львовская область — 1 130 случаев;

Николаевская область — 236 случаев;

Одесская область — 1 059 случаев;

Полтавская область — 368 случаев;

Ровенская область — 576 случаев;

Сумская область — 674 случая;

Тернопольская область — 612 случаев;

Харьковская область — 1 168 случаев;

Херсонская область — 488 случаев;

Хмельницкая область — 559 случаев;

Черкасская область — 507 случаев;

Черновицкая область — 672 случая;

Черниговская область — 448 случаев.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 7 360 202 человека, одну дозу — 7 360 200 людей, две — 5 942 170.

За сутки 122 298 человек вакцинировали против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 6 октября 2021 года в стране в целом выявили 2 482 518 случаев болезни, за сутки — 12 662 новых.