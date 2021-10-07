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В три раза больше, чем в прошлом году: в Украине выявили более 15 тыс. случаев Covid-19

7 октября 2021, 08:13 Людмила Грубнік
хворий на ковид вдома
Источник: Depositphotos

На 7 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 497 643 случая коронавируса. За сутки — 15 125 новых больных. Это в три раза больше, чем в этот же день прошлого года, тогда суточный прирост был 4 753 заражения.

В стране массово болеют дети, за день их 1 421. Касательно медиков, то суточный прирост — 341 человек.

В течение пандемии вирус унес жизни 57 840 украинцев, за сутки — 314.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 277 762 гражданам, в течение дня — 4 380 людям.

За все время в Украине провели 13 111 389 тестов методом ПЦР, за день — 53 031.

Касательно регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 168), Львовской (1 130) и Одесской (1 059) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 222 случая;
  • Волынская область — 407 случаев;
  • Днепропетровская область — 1042 случая;
  • Донецкая область — 985 случаев;
  • Житомирская область — 703 случая;
  • Закарпатская область — 209 случаев;
  • Запорожская область — 742 случая;
  • Ивано-Франковская область — 428 случаев;
  • Киевская область — 494 случая;
  • Кировоградская область — 99 случаев;
  • Луганская область — 495 случаев;
  • Львовская область — 1 130 случаев;
  • Николаевская область — 236 случаев;
  • Одесская область — 1 059 случаев;
  • Полтавская область — 368 случаев;
  • Ровенская область — 576 случаев;
  • Сумская область — 674 случая;
  • Тернопольская область — 612 случаев;
  • Харьковская область — 1 168 случаев;
  • Херсонская область — 488 случаев;
  • Хмельницкая область — 559 случаев;
  • Черкасская область — 507 случаев;
  • Черновицкая область — 672 случая;
  • Черниговская область — 448 случаев.

коронавірус в Україні

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С начала вакцинальной кампании прививки получили 7 360 202 человека, одну дозу — 7 360 200 людей, две — 5 942 170.

За сутки 122 298 человек вакцинировали против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 6 октября 2021 года в стране в целом выявили 2 482 518 случаев болезни, за сутки — 12 662 новых.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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