Пока Украина движется по умеренному сценарию развития ситуации с коронавирусом, однако все может быстро измениться.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, напомнив, какие прогнозы делал раньше Минздрав.

— …Оптимистичный, пессимистичный и умеренный, по которому мы сейчас как раз движемся, но ситуация может быстро меняться, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, специалисты делали много подобных прогнозов, но все они плохо работают в долгосрочной перспективе.

— Все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения, — добавил он.

В Украине продолжает расти количество новых случаев коронавируса.

Из-за этого увеличивается нагрузка на медицинскую систему, врачей, больницы и лабораторные центры.

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Чтобы избежать в дальнейшем коллапса системы, специалисты призывают украинцев вакцинироваться от коронавируса. Ведь именно прививка спасает от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти в случае заражения. Также важно привить пожилых родственников, которые находятся в группе риска.

Источник: Фокус