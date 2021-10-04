Поки що Україна рухається за помірним сценарієм розвитку ситуації з коронавірусом, проте все може швидко змінитися.
Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, нагадавши, які прогнози робило раніше МОЗ.
– …Оптимістичний, песимістичний і помірний, за яким ми зараз якраз рухаємося, але ситуація може швидко змінюватися, – зазначив Ігор Кузін.
За його словами, фахівці робили багато таких прогнозів, але всі вони погано працюють у довгостроковій перспективі.
– Усі прогнози показують стрімке зростання захворюваності у листопаді і переповнену систему охорони здоров’я, – додав він.
В Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу.
Через це збільшується навантаження на медичну систему, лікарів, лікарні і лабораторні центри.
Щоб уникнути надалі колапсу системи, фахівці закликають українців вакцинуватися від коронавірусу. Адже саме щеплення рятує від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті у разі зараження. Також важливо вакцинувати літніх родичів, які перебувають групі ризику.
Джерело: Фокус