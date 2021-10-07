Существует гораздо больший риск иметь серьезные проблемы со здоровьем или даже умереть после заражения коронавирусом, чем после прививки от Covid-19.

Об этом заявил президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров.

— Шансы получить одну из серьезных реакций на вакцину от коронавируса намного ниже, чем быть укушенным акулой. С другой стороны, угроза коронавируса абсолютно реальна, — отметил Сергей Дубров.

В подтверждение своих слов он вспомнил коронавирусную статистику смертности. В частности, за время пандемии вирус унес жизни более 57 тыс. граждан. В то же время за почти семь месяцев вакцинальной кампании Государственный экспертный центр Минздрава получил 103 сообщения о летальных случаях.

— Ни в одном из уже расследованных 80 случаев нет доказанной связи с вакцинацией. Это были случайные события, которые совпали по времени с проведенной прививкой, а причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует. Что касается остальных 23 сообщений, то там проводится расследование, — отметил Сергей Дубров.

По поводу осложнений, то, например, частота образования тромбов как во время тяжелого, так и во время легкого коронавируса значительно выше, чем после прививки.

Также британское исследование демонстрирует, что около 50% людей с тяжелым Covid-19 будут иметь проблемы с сердцем спустя месяцы после выздоровления. В то же время после уколов мРНК-вакцинами были зарегистрированы очень редкие случаи миокардита и перикардита.

— В Европе частота таких случаев после прививки вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech составила 0,00016%, после прививки вакциной Moderna — 0,00019%, — прокомментировал эксперт.

Он призвал украинцев активнее вакцинироваться от коронавируса. Особенно в период значительного ухудшения эпидситуации в стране.