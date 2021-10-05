Практично всі хворі, які надходять до київських клінічних лікарень з підозрою на коронавірусну інфекцію, не отримували жодної дози вакцини проти Covid-19. Про це в інтерв’ю одному з українських інтернет-видань повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– 99% людей, які перебувають сьогодні в лікарнях з коронавірусом – це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає, – заявив глава Київради.

У зв’язку з цим фактом, Віталій Кличко запропонував відійти від різного роду інсинуацій і конспірології. Він ще раз підкреслив, що, на одностайну думку лікарів і вчених, єдиним методом запобігання поширенню і захисту від вірусу на сьогодні є повна, тобто дводозова вакцинація від Covid-19.

Мер столиці також нагадав, що, за останніми статистичними даними, в Києві отримали хоча б один вакцинальний укол вже понад 1,7 млн осіб, більше половини з яких – 880 тис. осіб – мають повну імунізацію проти коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що раніше міський голова Віталій Кличко інформував киян про обмеження, які можуть бути введені в столиці у зв’язку із загостренням епідемічної ситуації через Covid-19.