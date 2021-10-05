Практически все больные, которые поступают в киевские клинические больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию, не получали ни одной дозы вакцины против Covid-19. Об этом в интервью одному из украинских интернет-изданий сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом — это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет, — заявил глава Киеврады.

В связи с этим фактом, Виталий Кличко предложил отойти от разного рода рассуждений и конспирологии. Он еще раз подчеркнул, что, по единодушному мнению врачей и ученых, единственным методом предотвращения распространения и защиты от вируса на сегодня является полная, то есть двудозовая вакцинация от Covid-19.

Мэр столицы также напомнил, что, по последним статистическим данным, в Киеве получили хотя бы один вакцинальный укол уже более 1,7 млн человек, больше половины из которых – 880 тыс. человек — имеют полную иммунизацию против коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее городской голова Виталий Кличко информировал киевлян об ограничениях, которые могут быть введены в столицы в связи с обострением эпидемической ситуации из-за Covid-19.