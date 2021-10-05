Вспышка коронавируса фиксируется в Славянске Донецкой области, там болеет молодежь и дети.

Всех тех, кто нуждается в помощи врачей, госпитализируют в соседние города, информируют в городской военно-гражданской администрации.

— До 80 случаев коронавирусной болезни в день фиксируют сейчас в Славянске, — цитирует пресс-служба мэрии города заместителя руководителя Славянской ВГА Юрия Пидлисного.

Сейчас в городе много случаев заболевания фиксируют среди молодежи и детей, хотя такая тенденция наблюдалась среди людей старшего возраста.

— Несколько случаев заболевания выявили в Центре реабилитации детей на ул. Короленко. Поэтому он находится на карантине, — говорится в сообщении.

Инфицируются и вакцинированные от коронавируса.

Однако, по информации, они болеют в более легкой форме.

Тенденция частого заражения детей и молодых людей фиксируется и в других регионах страны. В частности, за последние сутки в стране выявили 918 случаев заражения коронавирусом. Есть ситуации, когда детей госпитализируют для оказания им помощи.