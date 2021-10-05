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Вспышки коронавируса – в Чернигове восемь классов находятся на самоизоляции

5 октября 2021, 10:06 Людмила Грубнік
школа девочка
Источник: Depositphotos

В школах Чернигова сейчас восемь классов находятся на самоизоляции из-за вспышки коронавируса в них.

Такую информацию озвучил руководитель городского управления образования Василий Билогура.

— Коронавирусом заболели восемь детей — по одному из класса. Но классы пошли в разный период, и уже скоро большинство вернется к учебе, — отметил Василий Билогура.

Всего в этих классах учатся 236 детей.

В то же время школьники, которые заболели, это — дети от 6 до 12 лет. Течение болезни у большинства из них легкое, четверо находятся в больнице, четверо — выздоравливают дома.

В последнее время коронавирус стал чаще поражать детей. Согласно обновленной статистике Минздрава, за сутки вирус подтвердили у 918 детей.

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Хотя принято считать, что дети болеют коронавирусом в более легкой форме, бывают и тяжелые случаи, которые заканчиваются госпитализацией и подключением к аппарату ИВЛ. Поэтому родители должны пристально следить за состоянием своих детей, в случае фиксирования симптомов болезни рекомендуется обратиться к семейному врачу.

Источник: Суспильне

Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19 , самоізоляція , Чернігів , Школа
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