В школах Чернигова сейчас восемь классов находятся на самоизоляции из-за вспышки коронавируса в них.

Такую информацию озвучил руководитель городского управления образования Василий Билогура.

— Коронавирусом заболели восемь детей — по одному из класса. Но классы пошли в разный период, и уже скоро большинство вернется к учебе, — отметил Василий Билогура.

Всего в этих классах учатся 236 детей.

В то же время школьники, которые заболели, это — дети от 6 до 12 лет. Течение болезни у большинства из них легкое, четверо находятся в больнице, четверо — выздоравливают дома.

В последнее время коронавирус стал чаще поражать детей. Согласно обновленной статистике Минздрава, за сутки вирус подтвердили у 918 детей.

Хотя принято считать, что дети болеют коронавирусом в более легкой форме, бывают и тяжелые случаи, которые заканчиваются госпитализацией и подключением к аппарату ИВЛ. Поэтому родители должны пристально следить за состоянием своих детей, в случае фиксирования симптомов болезни рекомендуется обратиться к семейному врачу.

Источник: Суспильне