У школах Чернігова наразі вісім класів перебувають на самоізоляції через спалах коронавірусу в них.

Таку інформацію озвучив керівник міського управління освіти Василь Білогура.

– На коронавірус захворіли вісім дітей – по одному з класу. Але класи пішли у різний період, і вже скоро більшість повернеться до навчання, – зазначив Василь Білогура.

Загалом у цих класах навчаються 236 дітей.

Водночас школярі, які захворіли, це – діти віком від 6 до 12 років. Перебіг хвороби у більшості з них легкий, четверо перебувають у лікарні, четверо – одужують вдома.

Останнім часом коронавірус почав частіше вражати дітей. Згідно з оновленою статистикою МОЗ, за добу вірус підтвердили у 918 дітей.

Хоча заведено вважати, що діти хворіють на коронавірус у легшій формі, бувають і тяжкі випадки, які закінчуються госпіталізаціями та під’єднанням до апарату ШВЛ. Через це батьки мають пильніше стежити за станом своїх дітей, у разі фіксування симптомів хвороби рекомендується звернутися до сімейного лікаря.

Джерело: Суспільне