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Спалахи коронавірусу – у Чернігові вісім класів перебувають на самоізоляції

5 Жовтня 2021, 10:06 Людмила Грубнік
школа девочка
Джерело: Depositphotos

У школах Чернігова наразі вісім класів перебувають на самоізоляції через спалах коронавірусу в них.

Таку інформацію озвучив керівник міського управління освіти Василь Білогура.

– На коронавірус захворіли вісім дітей – по одному з класу. Але класи пішли  у різний період, і вже скоро більшість повернеться до навчання, – зазначив Василь Білогура.

Загалом у цих класах навчаються 236 дітей.

Водночас школярі, які захворіли, це – діти віком від 6 до 12 років. Перебіг хвороби у більшості з них легкий, четверо перебувають у лікарні, четверо – одужують вдома.

Останнім часом коронавірус почав частіше вражати дітей. Згідно з оновленою статистикою МОЗ, за добу вірус підтвердили у 918 дітей.

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Хоча заведено вважати, що діти хворіють на коронавірус у легшій формі, бувають і тяжкі випадки, які закінчуються госпіталізаціями та під’єднанням до апарату ШВЛ. Через це батьки мають пильніше стежити за станом своїх дітей, у разі фіксування симптомів хвороби рекомендується звернутися до сімейного лікаря.

Джерело: Суспільне

Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19 , самоізоляція , Чернігів , Школа
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