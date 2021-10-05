Спалах коронавірусу фіксується у Слов’янську Донецької області, там хворіє молодь та діти.

Усіх тих, хто потребує допомоги лікарів, госпіталізують до сусідніх міст, інформують у міській військово-цивільній адміністрації.

– До 80 випадків коронавірусної хвороби на день фіксують нині у Слов’янську, – цитує прес-служба мерії міста заступника керівника Слов’янської ВЦА Юрія Підлісного.

Нині у місті багато випадків захворювання фіксують серед молоді та дітей, хоча раніше така тенденція спостерігалася серед людей старшого віку.

– Кілька випадків захворювання виявили у Центрі реабілітації дітей на вул. Короленка. Тому він перебуває на карантині, – йдеться у повідомленні.

Інфікуються і вакциновані від коронавірусу.

Однак, за інформацією, вони хворіють у значно легшій формі.

Тенденція частішого зараження дітей та молодих людей фіксується і в інших регіонах країни. Зокрема, за останню добу у країні виявили 918 випадків зараження коронавірусом. Є ситуації, коли дітей госпіталізують для надання їм допомоги.