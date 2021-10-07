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Вакцинация

Вместе или врозь: можно ли делать прививки против гриппа и Covid-19 одновременно

7 октября 2021, 12:38 Вікторія Яснопольська
вакцина против гриппа
Источник: Depositphotos

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указывает, что вакцины против коронавирусной инфекции и вакцины против гриппа работают должным образом независимо от того, сделаны ли они по отдельности или за одно посещение.

Следует отметить, что, когда вакцины от Covid-19 только начали внедряться в США, Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал в качестве меры предосторожности подождать 14 дней между этой и другими прививками. Но с тех пор агентство пересмотрело свои правила и заявляет, что ждать не нужно.

CDC и другие эксперты в области здравоохранения указывают на прошлый опыт, показывающий, что обе вакцины, сделанные одновременно, отлично работают. И побочные эффекты такие же, как если бы прививки делались по отдельности.

— У нас есть история вакцинации наших детей несколькими вакцинами, — говорит специалист по гриппу из Детской исследовательской больницы Сент-Джуда Ричард Уэбби.

Эксперты считают, что в этом году особенно важно своевременно обновлять все вакцинации, поскольку люди были в масках и сидели дома, прошлогодний сезон гриппа практически не регистрировался. В этом году неясно, насколько интенсивным будет сезон гриппа.

— Беспокойство заключается в том, что, если оба вируса будут циркулировать одновременно, мы получим своего рода двойную динамику, — говорит Уэбби.

По его словам, это создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженную систему здравоохранения.

CDC рекомендует ежегодную прививку от гриппа каждые 6 месяцев и отмечает, что в идеале все должны быть вакцинированы против гриппа до конца октября.

Для вакцины от гриппа требуется от 10 до 14 дней, чтобы в полной мере адаптировать иммунную систему. Поэтому не следует ждать, пока грипп не начнет циркулировать, наше тело просто может не успеть создать защиту.

Варианты вакцины различаются в зависимости от возраста, но включают несколько видов инъекций или версию назального спрея.

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Одно предостережение: Covid-19, простуда и грипп имеют схожие симптомы, поэтому, если вы почувствуете себя плохо, CDC рекомендует отложить вакцинацию до тех пор, пока вы не почувствуете себя лучше, чтобы не заразить других.

Источник
MedicalXpress
Теги
вірус грипу , Вакцинация , Грип , Коронавірус Covid-19
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