Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указывает, что вакцины против коронавирусной инфекции и вакцины против гриппа работают должным образом независимо от того, сделаны ли они по отдельности или за одно посещение.

Следует отметить, что, когда вакцины от Covid-19 только начали внедряться в США, Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал в качестве меры предосторожности подождать 14 дней между этой и другими прививками. Но с тех пор агентство пересмотрело свои правила и заявляет, что ждать не нужно.

CDC и другие эксперты в области здравоохранения указывают на прошлый опыт, показывающий, что обе вакцины, сделанные одновременно, отлично работают. И побочные эффекты такие же, как если бы прививки делались по отдельности.

— У нас есть история вакцинации наших детей несколькими вакцинами, — говорит специалист по гриппу из Детской исследовательской больницы Сент-Джуда Ричард Уэбби.

Эксперты считают, что в этом году особенно важно своевременно обновлять все вакцинации, поскольку люди были в масках и сидели дома, прошлогодний сезон гриппа практически не регистрировался. В этом году неясно, насколько интенсивным будет сезон гриппа.

— Беспокойство заключается в том, что, если оба вируса будут циркулировать одновременно, мы получим своего рода двойную динамику, — говорит Уэбби.

По его словам, это создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженную систему здравоохранения.

CDC рекомендует ежегодную прививку от гриппа каждые 6 месяцев и отмечает, что в идеале все должны быть вакцинированы против гриппа до конца октября.

Для вакцины от гриппа требуется от 10 до 14 дней, чтобы в полной мере адаптировать иммунную систему. Поэтому не следует ждать, пока грипп не начнет циркулировать, наше тело просто может не успеть создать защиту.

Варианты вакцины различаются в зависимости от возраста, но включают несколько видов инъекций или версию назального спрея.

Одно предостережение: Covid-19, простуда и грипп имеют схожие симптомы, поэтому, если вы почувствуете себя плохо, CDC рекомендует отложить вакцинацию до тех пор, пока вы не почувствуете себя лучше, чтобы не заразить других.