Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей. На этот эпидемический сезон 2021/2022 запланирована поставка около 1,25 млн доз прививок.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

— В Украину уже поступили вакцины против гриппа от трех производителей, а именно: Ваксигрипп. Тетра — ожидается 850 тыс. доз, Инфлювак. Тетра — ожидается 200 тыс. доз, Джи Флю Квадривалент — ожидается 200 тыс. доз, — отметили в ЦОЗ.

По данным Гослекслужбы, по состоянию на 1 октября 151 тыс. доз вакцины Джи Флю Квадривалент соответствует требованиям государственных и международных стандартов.

В то же время в Украине есть 85 тыс. доз вакцины Ваксигрипп. Тетра. В ЦОЗ добавили, что в первой половине октября ожидается 350 тыс. доз, а во второй половине месяца — еще 270 тыс. доз.

Насчет вакцины Инфлювак. Тетра, которую также привезли, то 200 026 доз препарата сейчас находятся на лабораторном контроле.

В ЦОЗ подчеркнули, что сезон гриппа и ОРВИ в Украине уже начался, поэтому самый лучший метод защиты — это вакцинация.

Прививка от гриппа снижает риск смерти в результате болезни на 80%, а вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений на 60%. Подробнее о вакцинации от гриппа в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ