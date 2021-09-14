В Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Такой прогноз дала Всемирная организация здравоохранения.

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что во время эпидемиологического сезона 2021-2022 годов ожидают циркуляцию штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2.

Через постоянные антигенные изменения вируса гриппа и по рекомендации ВОЗ, четырехвалентные вакцины на основе куриного эмбриона для использования в следующем сезоне гриппа в Северном полушарии 2021 – 2022 годов должны содержать:

вирус, побочный A/Victoria/2570 / 2019 (H1N1)pdm09;

вирус, побочный A/Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2);

вирус, побочный B/Washington/02 / 2019 (линия B Victoria);

вирус, побочный B/ Phuket/3073 / 2013 (линия B/Yamagata).

Первые два — это вирусы типа А, которые наиболее агрессивны. Они способны вызвать серьезные осложнения, которые могут привести к смерти пациента. Во время инфицирования может возникать боль в глазах и светобоязнь, тошнота и диарея.

Другие два вируса опасные тип, могущие вызвать энцефалит (воспаление мозга), а также менингоэнцефалит (воспаление оболочек мозга).

Инкубационный период — до недели. Общие симптомы — головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб, боль в горле, значительное повышение температуры тела, кашель, насморк.

Чтобы уберечься от инфицирования гриппом, необходимо вакцинироваться. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств с обновленным составом штаммов, в Украине зарегистрированы следующие вакцины для профилактики гриппа:

Инфлювак ТЕТРА вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, поверхностный антиген, инактивированная, Нидерланды.

Джиси ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ/GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профилактики гриппа (расцепленный Вирион, инактивированный), Корея.

Ваксигрипп ТЕТРА/VAXIGRIP TETRA сплит-вакцина для профилактики гриппа четырех валентная, инактивированная, Франция.

Стоит помнить, что прививка от гриппа снижает риск смерти в результате болезни на 80%, а вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений на 60%.

Вакцинироваться в первую очередь необходимо людям, которые входят в группы риска и имеют высокую вероятность инфицироваться.

Как вакцинироваться от гриппа

прийти к семейному врачу на консультацию, чтобы выявить возможные противопоказания к вакцинации;

если все в норме, он впишет вам рецепт на вакцину от гриппа;

вакцину можно приобрести в аптеке или клинике;

от времени приобретения вакцины до ее введения должно пройти не более двух часов, иначе есть риск, что вакцина потеряет свои защитные свойства. Поэтому важно сохранить чек для определения точной даты и времени приобретения вакцины;

доставить вакцину в кабинет прививок важно без нарушений холодовой цепи;

вакцинацию осуществляют в кабинетах прививок или кабинете семейного врача, если он обустроен для этого.

Кроме того, Минздрав ведет переговоры с представителями фармацевтического сектора по увеличению поставок в Украину вакцин от гриппа. В рамках гуманитарной помощи Украина может получить 30 тысяч вакцин, чтобы бесплатно привить врачей.

Планируется, что аптеки в этом году собираются доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа.