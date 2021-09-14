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Необхідно вакцинуватися: чим небезпечні нові штами грипу, які очікують в Україні

14 Вересня, 18:55 Ольга Тетеріна
Необхідно вакцинуватися: чим небезпечні нові штами грипу, які очікують в Україні
Джерело: Depositphotos

В Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Такий прогноз дала Всесвітня організація охорони здоров’я.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, що під час епідеміологічного сезону 2021-2022 років очікують циркуляцію штамів B/Washington, H1N1 та H3N2.

Через постійні антигенні зміни вірусу грипу та за рекомендацією ВООЗ, чотиривалентні вакцини на основі курячого ембріона для використання у наступному сезоні грипу в Північній півкулі 2021 – 2022 років повинні містити:

  • вірус, побідний A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
  • вірус, побідний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2);
  • вірус, побідний B/Washington/02/2019(лінія B Victoria);
  • вірус, побідний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Перші два – це віруси типу А, які найбільш агресивні. Вони здатні викликати серйозні ускладнення, які можуть призвести до смерті пацієнта. Під час інфікування може виникати біль в очах і світлобоязнь, нудота та діарея.

Інші два віруси небезпечні тип, що можуть викликати енцефаліт (запалення мозку), а також менінгоенцефаліт (запалення оболонок мозку).

Інкубаційний період – до тижня. Загальні симптоми – головний біль, біль у м’язах і суглобах, озноб, біль у горлі, значне підвищення температури тіла, кашель, нежить.

Щоб уберегтися від інфікування грипом, необхідно вакцинуватися. Згідно з даними державного реєстру лікарських засобів з оновленим складом штамів, в Україні зареєстровані наступні вакцини для профілактики грипу:

  • ІНФЛУВАК ТЕТРА вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, поверхневий антиген, інактивована, Нідерланди.
  • ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ / GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профілактики грипу (розчеплений віріон, інактивований), Корея.
  • ВАКСІГРИП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьох валентна, інактивована, Франція.

Варто пам’ятати, що щеплення від грипу зменшує ризики ‎смерті внаслідок хвороби на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень – на ‎‎60%.

Вакцинуватися в першу чергу необхідно людям, які входять до груп ризику та мають високу ймовірність інфікуватися.

Як вакцинуватися від грипу

  • прийти до сімейного лікаря на консультацію, щоб виявити можливі протипоказання до вакцинації;
  • якщо усе в нормі, він впише вам рецепт на вакцину від грипу;
  • вакцину можна придбати в аптеці чи клініці;
  • від часу придбання вакцини до її введення має пройти не більше двох годин, інакше є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості. Тому важливо зберегти чек для визначення точної дати й часу придбання вакцини;
  • доставити вакцину до кабінету щеплень важливо без порушень холодового ланцюга;
  • вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він облаштований для цього.

Крім того, МОЗ веде переговори з представниками фармацевтичного сектору щодо збільшення постачання в Україну вакцин від грипу. В рамках гуманітарної допомоги Україна може отримати 30 тисяч вакцин, щоб безкоштовно щепити лікарів.

Планується, що аптеки цього року збираються доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.

Джерело
24 канал
Теги
Вакцинація , Грип в Україні
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