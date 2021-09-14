В Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Такий прогноз дала Всесвітня організація охорони здоров’я.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, що під час епідеміологічного сезону 2021-2022 років очікують циркуляцію штамів B/Washington, H1N1 та H3N2.

Через постійні антигенні зміни вірусу грипу та за рекомендацією ВООЗ, чотиривалентні вакцини на основі курячого ембріона для використання у наступному сезоні грипу в Північній півкулі 2021 – 2022 років повинні містити:

вірус, побідний A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

вірус, побідний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2);

вірус, побідний B/Washington/02/2019(лінія B Victoria);

вірус, побідний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Перші два – це віруси типу А, які найбільш агресивні. Вони здатні викликати серйозні ускладнення, які можуть призвести до смерті пацієнта. Під час інфікування може виникати біль в очах і світлобоязнь, нудота та діарея.

Інші два віруси небезпечні тип, що можуть викликати енцефаліт (запалення мозку), а також менінгоенцефаліт (запалення оболонок мозку).

Інкубаційний період – до тижня. Загальні симптоми – головний біль, біль у м’язах і суглобах, озноб, біль у горлі, значне підвищення температури тіла, кашель, нежить.

Щоб уберегтися від інфікування грипом, необхідно вакцинуватися. Згідно з даними державного реєстру лікарських засобів з оновленим складом штамів, в Україні зареєстровані наступні вакцини для профілактики грипу:

ІНФЛУВАК ТЕТРА вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, поверхневий антиген, інактивована, Нідерланди.

ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ / GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профілактики грипу (розчеплений віріон, інактивований), Корея.

ВАКСІГРИП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьох валентна, інактивована, Франція.

Варто пам’ятати, що щеплення від грипу зменшує ризики ‎смерті внаслідок хвороби на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень – на ‎‎60%.

Вакцинуватися в першу чергу необхідно людям, які входять до груп ризику та мають високу ймовірність інфікуватися.

Як вакцинуватися від грипу

прийти до сімейного лікаря на консультацію, щоб виявити можливі протипоказання до вакцинації;

якщо усе в нормі, він впише вам рецепт на вакцину від грипу;

вакцину можна придбати в аптеці чи клініці;

від часу придбання вакцини до її введення має пройти не більше двох годин, інакше є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості. Тому важливо зберегти чек для визначення точної дати й часу придбання вакцини;

доставити вакцину до кабінету щеплень важливо без порушень холодового ланцюга;

вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він облаштований для цього.

Крім того, МОЗ веде переговори з представниками фармацевтичного сектору щодо збільшення постачання в Україну вакцин від грипу. В рамках гуманітарної допомоги Україна може отримати 30 тисяч вакцин, щоб безкоштовно щепити лікарів.

Планується, що аптеки цього року збираються доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.