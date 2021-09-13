В Україні в 2021-2022 роках очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 і H3N2. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він наголосив, що не варто боятися появи нових штамів або більш важкого перебігу грипу у нинішньому епідемічному сезоні.

МОЗ веде переговори з представниками фармацевтичного сектору щодо збільшення постачання в Україну вакцин від грипу. Головний санлікар зазначив, що в рамках гуманітарної допомоги Україна може отримати 30 тисяч вакцин для щеплення лікарів.

– Ми розраховуємо на те, що медичних працівників (принаймні тих, що працюють у ковідних лікарнях) зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги, – заявив Кузін.

Планується, що аптеки цього року збираються доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.

Але, за словами Кузіна, остаточна кількість вакцин буде регулюватися попитом.

У Велиій Британії зібралися провести наймасштабнішу кампанію з вакцинації громадян від грипу в історії королівства.

Уряд розраховує прищепити від грипу не менше 35 млн осіб, включаючи всіх школярів. У британському Мінздраві говорять, що нинішня ситуація з грипом буде серйознішою, ніж зазвичай.