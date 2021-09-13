В Украине в 2021-2022 году ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он сообщил, что не следует опасаться появления новых штаммов или более тяжелого течения гриппа в нынешний эпидемический сезон.

Минздрав проводит переговоры с представителями фармацевтического сектора об увеличении поставок в Украину вакцин от гриппа. Главный санврач отметил, что в рамках гуманитарной помощи Украина может получить 30 тысяч вакцин для прививки врачей.

— Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в ковидных больницах), сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи, — заявил Кузин.

Планируется, что аптеки в этом году собираются доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа.

Но, по словам Кузина, окончательное количество вакцин будет регулироваться спросом.

В Великобритании собрались провести самую масштабную кампанию по вакцинации граждан от гриппа в истории королевства.

Правительство рассчитывает привить от гриппа не менее 35 млн человек, включая всех школьников. В британском Минздраве говорят, что нынешняя ситуация с гриппом будет серьезнее, чем обычно.