Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників. На цей епідемічний сезон 2021/2022 заплановане постачання близько 1,25 млн доз щеплень.
Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров’я.
– До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме: Ваксігрип. Тетра — очікується 850 тис. доз, Інфлувак. Тетра — очікується 200 тис. доз, Джі Флю Квадривалент — очікується 200 тис. доз, – зазначили у ЦГЗ.
За даними Держлікслужби, станом на 1 жовтня 151 тис. доз вакцини Джі Флю Квадривалент відповідає вимогам державних і міжнародних стандартів.
Водночас в Україні є 85 тис. доз вакцини Ваксігрип. Тетра. У ЦГЗ додали, що у першій половині жовтня очікується 350 тис. доз, а у другій половині місяця – ще 270 тис. доз.
Щодо вакцини Інфлувак. Тетра, яку також завезли, то 200 026 доз препарату нині перебувають на лабораторному контролі.
У ЦГЗ наголосили, що сезон грипу та ГРВІ в Україні розпочався, тому найкращий метод захисту – це вакцинація.
Щеплення від грипу зменшує ризики смерті внаслідок хвороби на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень – на 60%. Детальніше про вакцинацію від грипу в Україні – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ЦГЗ