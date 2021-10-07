Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників. На цей епідемічний сезон 2021/2022 заплановане постачання близько 1,25 млн доз щеплень.

Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров’я.

– До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме: Ваксігрип. Тетра — очікується 850 тис. доз, Інфлувак. Тетра — очікується 200 тис. доз, Джі Флю Квадривалент — очікується 200 тис. доз, – зазначили у ЦГЗ.

За даними Держлікслужби, станом на 1 жовтня 151 тис. доз вакцини Джі Флю Квадривалент відповідає вимогам державних і міжнародних стандартів.

Водночас в Україні є 85 тис. доз вакцини Ваксігрип. Тетра. У ЦГЗ додали, що у першій половині жовтня очікується 350 тис. доз, а у другій половині місяця – ще 270 тис. доз.

Щодо вакцини Інфлувак. Тетра, яку також завезли, то 200 026 доз препарату нині перебувають на лабораторному контролі.

У ЦГЗ наголосили, що сезон грипу та ГРВІ в Україні розпочався, тому найкращий метод захисту – це вакцинація.

Щеплення від грипу зменшує ризики ‎смерті внаслідок хвороби на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень – на ‎‎60%. Детальніше про вакцинацію від грипу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ