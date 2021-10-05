Другу дозу вакцини від Covid-19 в обов’язковому порядку слід пропонувати людям, інфікованим вірусом незабаром після отримання першої дози. Про це свідчать результати дослідження, нещодавно опублікованого медичним факультетом Азріелі університету Бар-Ілан і медичним центром зів в Ізраїлі.

У дослідженні відстежувалася когорта з 541 медичного працівника Медичного центру Зіва, деякі з яких вже вилікувалися від Covid-19, щоб визначити, як ті, хто раніше були інфіковані, відреагували на вакцинацію, в порівнянні з тими, хто, хто не був заражений.

Всі учасники регулярно здавали зразки крові для вимірювання рівня антитіл після вакцинації. Ряд відмінностей виявився після аналізу вибірки осіб, інфікованих до і після вакцинації, і тих, хто ніколи не був інфікований.

У раніше інфікованих осіб, які отримали одну дозу вакцини, рівень антитіл IgG був набагато вище, ніж у повністю вакцинованих співробітників, які не заражалися на інфекцію природним шляхом.

Однак інфекція після першої дози (і до другої) не збільшувала рівні IgG, а у людей, інфікованих після першої дози, які не отримали другу, рівні антитіл були аналогічні тим, хто отримав одну дозу і ніколи не був інфікований.

У осіб у когорті, інфікованих після вакцинації, рівні антитіл IgG на 21 і 50 день були такими ж, як у неінфікованих, які отримали таку ж кількість доз, і набагато нижче, ніж у інфікованих до вакцинації.

– Хоча дослідження проводилося на невеликій групі, наші дані припускають, що друга доза забезпечує оптимальний захист тим пацієнтам, які були інфіковані між дозами, – говорить епідеміолог професор Майкл Едельштейн.

Дослідники підкреслюють, що більші дослідження повинні підтвердити або спростувати необхідність другої дози вакцини Covid-19 для цих людей, зокрема, в контексті виникаючих варіантів коронавірусу, проти яких вакцини менш ефективні.