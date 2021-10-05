Вторую дозу вакцины от Covid-19 в обязательном порядке следует предлагать людям, инфицированным вирусом вскоре после получения первой дозы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, недавно опубликованного медицинским факультетом Азриэли Университета Бар-Илан и Медицинским центром Зив в Израиле.

В исследовании отслеживалась выборка из 541 медицинского работника Медицинского центра Зива, некоторые из которых уже вылечились от Covid-19, чтобы определить, как те, кто ранее был инфицирован, отреагировали на вакцинацию, по сравнению с теми, кто не был заражен.

Все участники регулярно сдавали образцы крови для измерения уровня антител после вакцинации. Ряд различий выявился после анализа выборки лиц, инфицированных до и после вакцинации, и тех, кто никогда не был инфицирован.

У ранее инфицированных лиц, получивших одну дозу вакцины, уровень антител IgG был намного выше, чем у полностью вакцинированных сотрудников, которые не заражались инфекцией естественным путем.

Однако инфекция после первой дозы (и до второй) не увеличивала уровни IgG, а у людей, инфицированных после первой дозы, которые не получили вторую, уровни антител были аналогичны тем, кто получил одну дозу и никогда не был инфицирован.

У лиц, инфицированных после вакцинации, уровни антител IgG на 21-й и 50-й день были такими же, как у никогда не инфицированных, получивших такое же количество доз, и намного ниже, чем у инфицированных до вакцинации.

— Хотя исследование проводилось на небольшой группе, наши данные предполагают, что вторая доза обеспечивает оптимальную защиту пациентам, инфицированным между дозами — говорит эпидемиолог профессор Майкл Эдельштейн.

Исследователи подчеркивают, что более крупные исследования должны подтвердить или опровергнуть необходимость второй дозы вакцины Covid-19 для этих людей, в частности, в контексте появляющихся вариантов коронавируса, против которых вакцины менее эффективны.