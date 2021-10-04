В Украине больше всего прививок от коронавируса совершили вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Опендатабот. Всего этим препаратом сделали 37% прививок. Использовали 4,5 млн доз вакцины.

За все время вакцинальной кампании в Украине осуществили 12 млн прививок.

Почти треть прививок сделали вакциной CoronaVac — 3,3 млн раз, на третьем и четвертом местах — Moderna и AstraZeneca, которые были использованы по 2 млн раз — это на 17% и 18% от общего количества прививок.

По данным портала Система здравоохранения Украины, на первом месте по количеству импортированных препаратов — CoronaVac (44% общего импорта).

Доля Pfizer в общем импорте вакцин составляет только 26% (6 млн доз), поставки AstraZeneca и Moderna составили 21% (5 млн доз) и 9% (2 млн доз) соответственно.

По состоянию на конец сентября 2021 года на балансе Министерства здравоохранения остаются около 7 млн доз вакцины CoronaVac. Сейчас запасы Moderna являются почти исчерпанными.

За сутки, 3 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 33 924 человека. Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы — 16 551 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу – 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 962 507 прививок.

Источник: Опендатабот