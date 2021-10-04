В Україні найбільше щеплень від коронавірусу здійснили вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це свідчать дані сервісу Опендатабот. Усього цим препаратом зробили 37% щеплень. Використали 4,5 млн доз вакцини.

За весь час вакцинальної кампанії в Україні здійснили 12 млн щеплень.

Майже третину щеплень зробили вакциною CoronaVac — 3,3 млн разів, на третьому і четвертому місцях — Moderna та AstraZeneca, які було використано по 2 млн разів — це 17% і 18% від загальної кількості щеплень.

За даними порталу Система охорони здоров’я України, на першому місці за кількістю імпортованих препаратів – CoronaVac (44% загального імпорту).

Частка Pfizer у загальному імпорті вакцин становить лише 26% (6 млн доз), постачі AstraZeneca і Moderna склали 21% (5 млн доз) та 9% (2 млн доз) відповідно.

Станом на кінець вересня 2021 на балансі Міністерства охорони здоров’я залишаються близько 7 млн доз вакцини CoronaVac. Нині запаси Moderna є майже вичерпаними.

За добу, 3 жовтня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 33 924 людини. Одну дозу отримали 17 373 людини, повністю імунізовані – 16 551 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини, з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 962 507 щеплень.

Джерело: Опендатабот