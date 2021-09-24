В Україні планують презентувати повний перелік професій, для яких планується обов`язкова вакцинація від коронавірусу вже наступного тижня.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу. За його словами, цього року МОЗ точно додасть до списку працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

– З приводу переліку професій для обов`язкової вакцинації, зараз він поки формується. Ми розглядаємо та оцінюємо потенційні ризики не вакцинації тих чи інших когорт або саме категорій службовців, – зазначив він.

Тому, ймовірно, наступного тижня МОЗ презентує фінальну версію списків. Але поки що остаточного рішення немає.

Нещодавно Кабінет міністрів підтримав протокольне рішення щодо впровадження обов`язкової вакцинації від коронавірусу для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Згідно зі ст. 12 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов`язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб.