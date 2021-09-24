В Украине планируют презентовать полный перечень профессий, для которых планируется обязательная вакцинация от коронавируса уже на следующей неделе.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга. По его словам, в этом году Минздрав точно добавит в список работников учебных заведений, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

— По поводу перечня профессий для обязательной вакцинации, сейчас он пока формируется. Мы рассматриваем и оцениваем потенциальные риски не вакцинации тех или иных когорт или именно категорий служащих, — отметил он.

Поэтому, вероятно, на следующей неделе Минздрав презентует финальную версию списков. Но пока окончательного решения нет.

Недавно Кабинет министров поддержал протокольное решение по внедрению обязательной вакцинации от коронавируса для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством. Согласно ст. 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных болезней.