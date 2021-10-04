Дослідження американських вчених, опубліковане в журналі The Lancet Microbe, є першим, в якому визначена ймовірність повторного зараження після природного зараження і без вакцинації.

Протягом всієї пандемії Covid-19 існувало багато неясностей щодо того, як довго зберігається імунітет після того, як невакцинована людина була інфікована SARS-CoV-2.

Тепер група вчених під керівництвом викладачів Єльської школи громадського здоров’я та Університету Північної Кароліни в Шарлотті має відповідь: надійний захист від природної інфекції недовговічний.

– Реінфекція може відбутися через три місяці або менше, – сказав провідний автор дослідження і професор біостатистики Джеффрі Таунсенд.

Отже, за його словами, ті, хто був інфікований природним шляхом, повинні пройти вакцинацію. Одна тільки попередня інфекція може запропонувати дуже нетривалий захист від наступного зараження.

Таунсенд і його команда проаналізували відомі реінфекції та імунологічні дані від близьких вірусних родичів SARS-CoV-2, що викликають звичайну застуду, а також імунологічні дані по SARS-CoV-1 і близькосхідному респіраторному синдрому.

Використовуючи еволюційні принципи, команда змогла змоделювати ризик повторного зараження Covid – 19 з плином часу.

За словами дослідників, повторні інфекції можуть відбуватися і мали місце навіть незабаром після одужання. І вони будуть ставати все більш поширеними в міру ослаблення імунітету і появи нових варіантів SARS-CoV-2.

– Ми схильні думати про імунітет як про щось невразливе. Однак наше дослідження попереджає, що замість цього ми повинні більше зосередитися на ризику повторного зараження, – переконаний доцент кафедри біоінформатики і геноміки Алекс Дорнбург.

За його словами, у міру появи нових варіантів попередні імунні реакції стають менш ефективними в боротьбі з вірусом. Ті, хто заразився природним шляхом на початку пандемії, з більшою ймовірністю знову заразяться в найближчому майбутньому.

Модель, заснована на даних, показує вражаючу схожість з ризиками повторного зараження в часі між SARS-CoV-2 і ендемічними коронавірусами.

Результати дослідження підкреслюють важливу роль вакцинації проти коронавірусу на шляху до надійної стійкості організму до повторного зараження SARS-CoV-2, впевнені вчені.