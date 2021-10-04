Исследование американских ученых, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, является первым, в котором определена вероятность повторного заражения после естественного заражения и без вакцинации.

На протяжении всей пандемии Covid-19 существовало много неясностей относительно того, как долго сохраняется иммунитет после того, как невакцинированный человек инфицирован SARS-CoV-2.

Теперь у группы ученых под руководством преподавателей Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте есть ответ: надежная защита от естественной инфекции недолговечна.

— Реинфекция может произойти через три месяца или меньше, — сказал ведущий автор исследования и профессор биостатистики Джеффри Таунсенд.

Следовательно, по его словам, те, кто был инфицирован естественным путем, должны пройти вакцинацию. Одна только предыдущая инфекция может предложить очень непродолжительную защиту от последующих заражений.

Таунсенд и его команда проанализировали известные реинфекции и иммунологические данные от близких вирусных родственников SARS-CoV-2, вызывающих обычную простуду, а также иммунологические данные по SARS-CoV-1 и ближневосточному респираторному синдрому.

Используя эволюционные принципы, команда смогла смоделировать риск повторного заражения Covid-19 с течением времени.

По словам исследователей, повторные инфекции могут происходить и имели место даже вскоре после выздоровления. И они будут становиться все более распространенными по мере ослабления иммунитета и появления новых вариантов SARS-CoV-2.

— Мы склонны думать об иммунитете как о чем-то неуязвимом. Однако наше исследование предупреждает, что вместо этого мы должны больше сосредоточиться на риске повторного заражения, — убежден доцент кафедры биоинформатики и геномики Алекс Дорнбург.

По его словам, по мере появления новых вариантов предыдущие иммунные реакции становятся менее эффективными в борьбе с вирусом. Те, кто заразились естественным путем в начале пандемии, с большей вероятностью снова заразятся в ближайшем будущем.

Модель, основанная на данных, показывает поразительное сходство с рисками повторного заражения во времени между SARS-CoV-2 и эндемичными коронавирусами.

Результаты исследования подчеркивают важную роль вакцинации против коронавируса на пути к надежной устойчивости организма к повторному заражению SARS-CoV-2, уверены ученые.