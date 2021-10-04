Во Львове наблюдается серьезная ситуация с коронавирусом. Мер города Андрей Садовой заявил, что город уже находится в красной зоне карантина.

В частности, там сильно загружены больницы.

— Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам, — отметил Андрей Садовой.

Согласно последней статистике, в городе госпитализированы 372 человека с коронавирусом.

По словам мера, в больницу в тяжелом состоянии попадают люди, которые ранее не болели и не сделали прививку от коронавируса.

Не только Львову, но и Харькову грозит красная зона карантина. А вот Киев пока может попасть в оранжевую.

В целом тревожная коронавирусная динамика наблюдается практически во всех регионах страны — изо дня в день в них растет количество новых больных.

Источник: Львовский городской совет