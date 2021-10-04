У Львові спостерігається серйозна ситуація з коронавірусом. Мер міста Андрій Садовий заявив, що місто вже перебуває у червоній зоні карантину.

Зокрема, там значно завантажені лікарні.

– Ми червоної зони не уникнемо, ми вже до неї входимо. Думаю, через кілька днів питання підійматимуться жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження у лікарнях, – зазначив Андрій Садовий.

Згідно з останньою статистикою, у місті госпіталізовано 372 людини з коронавірусом.

За словами мера, до лікарні у важкому стані потрапляють люди, які раніше не хворіли і не зробили щеплення від коронавірусу.

Не лише Львову, а й Харкову загрожує червона зона карантину. А ось Київ поки що може потрапити до помаранчевої.

Загалом тривожна коронавірусна динаміка спостерігається майже у всіх регіонах країни – щоденно в них зростає кількість нових хворих.

Джерело: Львівська міська рада