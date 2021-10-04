На Харківщині вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічні показники, за якими визначають зону карантину. Тому уже завтра регіон може опинитися у червоній зоні.

У Харкові та Харківській області є лікарні, де лікуються хворі на Covid-19, що заповнені більш ніж на 95%. Усі інші заповнені менше ніж на 90%, там кожну годину відбувається ротація пацієнтів: когось виписують, когось – госпіталізують.

– Загалом ситуація із поширенням коронавірусу на Харківщині напружена, – повідомив на брифінгу директор Департаменту охорони здоров’я області Максим Хаустов. – За останню добу зафіксовано 592 випадки зараження Covid-19, з них 358 – у Харкові.

В області наразі хворих на коронавірус приймають 18 лікарень. Обговорюється питання про включення до резерву ще двох: Ізюмської районної та лікарні Укрзалізниці №2.

З останньою були проблеми щодо забезпечення киснем, але наразі уже ведуться монтажні роботи, і через кілька днів лікарня буде готова прийняти хворих.

Максим Хаустов додав, що важких пацієнтів, незалежно від реєстрації місця проживання, везуть до найближчої лікарні, де є вільні місця.

– Що стосується реанімаційних ліжок, то їх в області 300, – повідомив чиновник. – Але є можливість підключати монітори та апарати ШВЛ до ліжок, оснащених киснем, і таким чином будь-яке з них після цього може вважатися реанімаційним.

На запитання про кількість вакцинованих Максим Хаустов відповів, що в області повністю вакциновано 17% громадян. Освітян всього вакциновано 88%, з них повний курс отримали 52% вчителів. Серед медиків імунізовано 57%.

Наприкінці брифінгу директор департаменту закликав усіх вакцинуватися, тому що навіть одна доза вакцини вже допомагає уникнути важкого перебігу хвороби.

Фахівці Київської школи економіки вважають, що червоні зони і локдауни, ймовірно, будуть оголошені у другій половині жовтня.

Джерело: Харківська ОДА.