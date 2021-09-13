Запровадження карантинних заходів і вакцинація людей з груп ризику дадуть змогу уникнути різкого спалаху захворюваності на коронавірус в Україні і зростання смертності серед людей.

Про це заявив імунолог Борис Донський. За його словами, якщо не вживати жодних карантинних обмежень, то піку епідхвилі Україна може досягти вже через 2-3 тижні.

– Якщо будуть запроваджуватися хоча б якісь обмеження, то ми розтягнемо у часі це зростання. Можливо, воно буде пізніше і не таким гострим. А найкраще – максимально швидко прищепити пенсіонерів і людей із груп ризику. Тоді ми матимемо пік захворюваності, але він не буде еквівалентно виражений у показниках смертності, – уточнив Борис Донський.

А фахівці Київської школи економіки вважають, що до середини цього місяця країна вийде з жовтої зони карантину. Водночас, коли буде червона зона і локдауни, поки що прогнозувати складно, зазначають вони.

– Це, найімовірніше, друга половина жовтня – кінець листопада. Ці півтора місяця будуть найбільш напруженими у плані епідемії, – спрогнозував керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.

Останнім часом в Україні щодня виявляють понад 2 тис. нових випадків коронавірусу, були дні, коли добовий приріст був понад 3 тис.