Через зростання числа нових випадків коронавірусу Україні загрожує перехід до жовтої зони карантину, у країні можуть посилити обмеження вже найближчим часом. Водночас для вакцинованих обіцяють послаблення.

Йдеться навіть про людей, які отримали один укол, а не два.

Змінені правила адаптивного карантину за зонами можуть затвердити вже цього тижня.

Жовта зона

Згідно з вимогами жовтої зони, є обмеження щодо заповненості спортзалів, кінотеатрів. Однак їх можуть переглянути та дозволити закладам зі щепленим персоналом і відвідувачами не дотримуватися цього правила.

Водночас відсоток щеплених – 80% або 100% – поки що обговорюється.

У жовтій зоні перевагами зможуть скористатися навіть ті, у кого лише одне щеплення.

Червона зона

У цьому рівні епіднебезпеки усі ресторани та ТРЦ мають бути зачиненими, проте їм можуть дозволити залишатися відчиненими за умови вакцинації персоналу і обслуговування щеплених відвідувачів.

Імунізація однієї дозою не підійде. Відсоток щеплених також обговорюється.

Водночас для громадського транспорту поки що таких нововведень не анонсують.

Наприкінці серпня у країні почали фіксувати збільшення добового приросту хворих на коронавірус. У вересні були дні, коли їхня кількість перевищила 3 ​​тис.