Из-за роста числа новых случаев коронавируса Украине грозит переход в желтую зону карантина, в стране могут усилить ограничения уже в ближайшее время. При этом вакцинированным обещают поблажки.

Речь идет даже о людях, которые получили один укол, а не два.

Измененные правила адаптивного карантина по зонам могут утвердить уже на этой неделе.

Желтая зона

Согласно требованиям желтой зоны, есть ограничения касательно заполненности спортзалов, кинотеатров. Однако их могут пересмотреть и разрешить заведениям с привитым персоналом и посетителями не соблюдать это правило.

При этом процент привитых — 80% или 100% — пока обсуждается.

В желтой зоне поблажками смогут воспользоваться даже те, у кого только одна прививка.

Красная зона

При этом уровне эпидопасности все рестораны и ТРЦ должны быть закрыты, однако им могут разрешить оставаться открытыми в случае вакцинации персонала и обслуживания привитых посетителей.

Иммунизация одной дозой не подойдет. Процент привитых также обсуждается.

При этом для общественного транспорта пока таких нововведений не анонсируют.

В конце августа в стране начали фиксировать увеличение суточного прироста больных коронавирусом. В сентябре были дни, когда их количество превысило 3 тыс.