Увеличение количества больных коронавирусом в Украине связано с циркуляцией более опасного штамма Дельта. Именно мутация провоцирует большинство случаев инфицирования.

Об этом заявил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров. По его словам, вариант более заразный, однако специалист не берется прогнозировать, когда в стране стоит ждать пика новой волны.

— Очень тяжело спрогнозировать, когда мы достигнем пика заболеваемости. Рост количества новых случаев во время этой волны идет медленнее, чем в период предыдущей, весенней, — отметил Сергей Дубров.

По его словам, это связано с тем, что часть украинцев уже переболели коронавирусом.

Кроме того, в стране продолжается вакцинация, есть люди с прививками. Это способствует более медленному распространению вируса, добавляет он.

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В конце лета в Украине начали фиксировать увеличение суточного прироста больных коронавирусом. Такая статистика Covid-19 наблюдалась и в прошлом году. Специалисты прогнозируют значительное ухудшение эпидситуации уже в сентябре.