Збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні пов’язане з циркуляцією більш небезпечного штаму Дельта. Саме мутація провокує більшість випадків інфікування.

Про це заявив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров. За його словами, варіант більш заразний, проте фахівець не береться прогнозувати, коли у країні варто очікувати пік нової хвилі.

– Дуже важко спрогнозувати, коли ми досягнемо піку захворюваності. Зростання кількості нових випадків під час цієї хвилі йде повільніше, ніж у період попередньої, весняної, – зазначив Сергій Дубров.

За його словами, це пов’язано з тим, що частина українців вже перехворіла на коронавірус.

Крім того, у країні триває вакцинація, є люди зі щепленнями. Це сприяє більш повільному поширенню вірусу, додає він.

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Наприкінці літа в Україні почали фіксувати збільшення добового приросту хворих на коронавірус. Така статистика Covid-19 спостерігалася і у минулому році. Фахівці прогнозують значне погіршення епідситуації вже у вересні.