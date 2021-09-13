Введение карантинных мер и вакцинация людей из групп риска позволит избежать резкой вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине и роста смертности среди людей.

Об этом заявил иммунолог Борис Донской. По его словам, если не предпринимать никаких карантинных ограничений, то пика эпидволны Украина может достигнуть уже через 2-3 недели.

— Если будут вводиться хоть какие-то ограничения, то мы растянем во времени этот рост. Возможно, он будет позже и не настолько острым. А лучше всего — максимальными темпами привить пенсионеров и людей из групп риска. Тогда мы будем иметь пик заболеваемости, но он не будет эквивалентно выражен в показателях смертности, — уточнил Борис Донской.

А специалисты Киевской школы экономики считают, что до середины этого месяца страна выйдет из желтой зоны карантина. При этом, когда будет красная зона и локдауны, пока прогнозировать сложно, отмечают они.

— Это, скорее всего, вторая половина октября — конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии, — спрогнозировал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

В последнее время в Украине ежедневно выявляют более 2 тыс. новых случаев коронавируса, были дни, когда суточный прирост был более 3 тыс.