На Харьковщине уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина. Поэтому уже завтра регион может оказаться в красной зоне.

В Харькове и Харьковской области есть больницы, где лечатся больные Covid-19, заполненные более чем на 95%. Все остальные заполнены меньше чем на 90%, в них каждый час происходит ротация пациентов: кого-то выписывают, кого-то — госпитализируют.

— В общем ситуация с коронавирусом на Харьковщине напряженная, — сообщил на брифинге директор Департамента здравоохранения области Максим Хаустов. — За последние сутки зафиксировано 592 случая заражения Covid-19, из них 358 — в Харькове.

В области сейчас больных коронавирусом принимают 18 больниц. Обсуждается вопрос о включении в резерв еще двух: Изюмской районной и больницы Укрзализныци №2.

С последней были проблемы по обеспечению кислородом, но сейчас уже ведутся монтажные работы, и через несколько дней больница будет готова принять больных.

Максим Хаустов добавил, что тяжелых пациентов, независимо от регистрации места жительства, везут в ближайшую больницу, где есть свободные места.

— Что касается реанимационных коек, то их в области 300, — сообщил чиновник. — Но есть возможность подключать мониторы и аппараты ИВЛ к койкам, оснащенным кислородом, и таким образом любая из них после этого может считаться реанимационной.

На вопрос о количестве вакцинированных Максим Хаустов ответил, что в области полностью вакцинированы 17% граждан. Педагогов всего вакцинировано 88%, из них полный курс получили 52% учителей. Среди медиков иммунизированы 57%.

В конце брифинга директор департамента призвал всех вакцинироваться, потому что даже одна доза вакцины уже помогает избежать тяжелого течения болезни.

Специалисты Киевской школы экономики считают, что красные зоны и локдауны, вероятно, будут объявлены во второй половине октября.

Источник: Харьковская ОГА.