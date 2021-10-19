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Кому треба обов’язково вакцинуватися від коронавірусу та чи варто чіпати дітей

19 Жовтня 2021, 16:07 Людмила Грубнік
Кому треба обов’язково вакцинуватися від коронавірусу та чи варто чіпати дітей
Джерело: Depositphotos

Люди, які не хворіли на коронавірус та не отримали вакцину, небезпечні для інших, адже можуть поширювати вірус. Водночас це не стосується перехворілих.

Про це повідомив інфекціоніст Євген Дубровський.

– Якщо перехворілі невакциновані, то ні. Якщо ще не хворіли, то, звісно, небезпечні, – зазначив Євген Дубровський.

Водночас він розповів, кому потрібно обов’язково вакцинуватися.

– Це висока група ризику, і коли ми точно знаємо, що ця людина буде важко хворіти на коронавірус та потрапить до лікарні, – додав інфекціоніст.

Щодо дітей, то питання їхньої імунізації поки що потребує додаткового вивчення.

– Дітки не у групі ризику, вони хворіють у легкій формі. Ми не достатньо вивчили, чи можна їх взагалі чіпати, – підсумував він.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть отримати всі дорослі старше 18 років. Імунізація у країні є безкоштовною.

Джерело
Ранок у великому місті на ICTV
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Поради , поради лікаря
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