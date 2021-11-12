Новый штамм коронавируса Дельта особенно опасен для беременных. Так, от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло уже полсотни женщин. В зоне риска беременные разного возраста и на разных сроках, в основном те, кто имеет сопутствующие заболевания, лишний вес и главное — не вакцинированные от коронавируса.

Согласно данным информационно-аналитической системы СОТА, в Украине по состоянию на 10 ноября 2021 года в палатах интенсивной терапии родильных домов занято 28 Covid-коек.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Фактов ICTV. Это составляет 28,6% от общего количества коечного фонда интенсивной терапии роддомов.

— Обычно у беременных глубокие системные поражения, которые проявляются тромбозами и микротромбозами. Легких практически нет. У нас не было за это время ни одной привитой пациентки, — рассказал директор Киевского городского Центра репродуктивной и перинатальной медицины, академик НАМН Украины Вячеслав Каминский.

По словам генерального директора Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Украины Ирины Руденко, беременные, особенно во втором-третьем триместре имеют риск более тяжелого течения коронавируса.

Например, во Львове накануне умерла 23-летняя беременная, без сопутствующих болезней, но имеющая избыточный вес. Она находилась дома с высокой температурой, принимала парацетамол и боялась ехать в больницу, чтобы ее не заразили коронавирусом.

Во Львовском Центре легочного здоровья с начала пандемии насчитали уже сотню беременных пациенток. 80 из них госпитализировали за последние полтора месяца.

Мировая статистика свидетельствует, что беременные, инфицированные Covid-19, имеют на 70% более высокий риск смертности. В Великобритании 20% пациентов реанимаций – это беременные женщины. Поэтому единственный выход — вакцинироваться. Например, в США прививки получили уже 30% таких женщин. В то же время пока ВОЗ одобрила для прививки этой категории людей лишь один препарат от Pfizer/BioNTech.

Вакцинироваться разрешено на любом сроке беременности и во время грудного вскармливания, но обязательно предварительно проконсультировавшись с акушером-гинекологом.