Мешканка села Тур’я Пасіка Ужгородського району Закарпатської області народила свою сьому дитину прямо в кареті швидкої допомоги по дорозі до пологового будинку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили місцеві медики.

– Сьогодні вранці о 7.40 на пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик – пологи у 26-річної жінки, – пишуть вони.

На виклик виїхала бригада № 404 у складі фельдшера Яни Гладкової та водія Івана Каналоша. Під час огляду породіллі з’ясувалося, що води вже відійшли, і по дорозі в пологовий будинок вона почала народжувати.

О 8.25, перед в’їздом до Перечина, народився хлопчик. Медики обробили пупкову ранку малюкові, надали допомогу мамі і госпіталізували їх в пологове відділення місцевої лікарні.

Фельдшер Яна Гладкова розповідає, що це були перші пологи, які вона приймала на колесах, тому дуже хвилювалася. За її словами, мама і малюк здорові і відчувають себе добре.

Джерело: 103 Закарпаття