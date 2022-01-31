Жительница села Турья Пасека Ужгородского района Закарпатской области родила своего седьмого ребенка прямо в карете скорой помощи по дороге в родильный дом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили местные медики.

— Сегодня утром в 7.40 на пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов — роды у 26-летней женщины, — пишут они.

На вызов выехала бригада № 404 в составе фельдшера Яны Гладковой и водителя Ивана Каналоша. Во время осмотра роженицы выяснилось, что воды уже отошли, и по дороге в роддом она начала рожать.

В 8.25, перед въездом в Перечин, родился мальчик. Медики обработали пупочную ранку малышу, оказали помощь маме и госпитализировали их в родильное отделение местной больницы.

Фельдшер Яна Гладкова рассказывает, что это были первые роды, которые она принимала на колесах, поэтому очень волновалась. По ее словам, мама и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо.

Источник: 103 Закарпатье