Covid-19 может иметь самые печальные последствия для всех без исключения. Но, как показывают научные исследования, для беременных женщин ситуация в случае заражения может быть еще хуже: болезнь значительно увеличивает их шансы на госпитализацию, преждевременные роды и даже летальных исход.

Защиту от всего этого предлагают вакцины против Covid-19. Однако уровень вакцинации беременных женщин упорно остается на низком уровне. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только 31% беременных женщин были вакцинированы по состоянию на середину сентября.

Врачи, которые лечат женщин с Covid-19 во время беременности, столкнулись со старыми заблуждениями и свежей дезинформацией о вакцинах и о том, что лучше для матери и ребенка.

Одни женщины беспокоятся о неточно описанных побочных эффектах вакцин, о которых они слышали. Другие ссылаются на то, что действие самих вакцин еще не до конца изучено. Третьи просто не верят в Covid-вакцины как таковые.

— Я все слышала. Но правда в том, что нет никаких доказательств неблагоприятных последствий вакцинации беременных для матери или плода, — убеждена директор программы кардио-акушерства в Центре профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Гарима Шарма.

По ее словам, с этим согласны такие сообщества врачей, как Американский колледж акушеров и гинекологов и Общество медицины матери и плода.

— Нет никаких данных о том, что вакцина оказывает какое-либо пагубное влияние на беременность, — отмечает доцент кафедры акушерства и гинекологии и директор отделения медицины плода и матери в UCLA Health Кристина Хан.

В одном из самых последних исследований были проанализированы записи о более чем 105 тыс. беременностей и не было обнаружено разницы между показателями выкидышей у тех, кто получил вакцину, и у тех, кто ее не сделал.

Обширный мониторинг этого вопроса со стороны CDC также не обнаружил ничего тревожного.

А вот угроза, которую Covid-19 представляет для здоровья матери и ее ребенка, очевидна.

Опубликованные данные CDC показывают, что беременные женщины с Covid-19 с большей вероятностью нуждались в отделении интенсивной терапии или лечении с помощью аппарата ИВЛ, чем небеременные женщины, у которых было это заболевание.

В другом отчете сделан вывод о том, что по сравнению с теми, у кого нет Covid-19, беременные женщины с этим заболеванием в 18 раз чаще попадают в отделение интенсивной терапии, почти в три раза чаще умирают от болезни и почти в полтора раза выше вероятность преждевременных родов.

Здесь также не следует недооценивать недоверие к медицинской системе, признают ученые. Чтобы бороться с этим недоверием, работники здравоохранения должны найти новаторские способы донести свою спасительную идею.

Кристина Хан сказала, что она проводит разъяснительную работу с лидерами сообществ в Калифорнии, чтобы найти способы решить проблемы групп, которые не решаются на вакцинацию.