Covid-19 може мати найсумніші наслідки для всіх без винятку. Але, як показують наукові дослідження, для вагітних жінок ситуація в разі зараження може бути ще гіршою: хвороба значно збільшує вірогідність їхньої госпіталізації, передчасних пологів і навіть летального результату.

Захист від усього цього пропонують вакцини проти Covid-19. Однак рівень вакцинації вагітних жінок вперто залишається на низькому рівні. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), лише 31% вагітних жінок були вакциновані станом на середину вересня.

Лікарі, які лікують жінок з Covid-19 під час вагітності, зіткнулися зі старими помилками і свіжою дезінформацією щодо вакцин, і про те, що краще для матері й дитини.

Одні жінки турбуються щодо неточно описаних побічних ефектів вакцин, про які вони чули. Інші посилаються на те, що дію самих вакцин ще не до кінця вивчено. Треті просто не вірять в Сovid-вакцини як такі.

– Я все чула. Але правда в тому, що немає ніяких доказів несприятливих наслідків вакцинації вагітних для матері або плоду, – переконана директор програми кардіо-акушерства в Центрі профілактики серцево-судинних захворювань Гаріма Шарма.

За її словами, з цим згодні такі спільноти лікарів, як Американський коледж акушерів і гінекологів та Товариство медицини матері і плоду.

– Немає ніяких даних про те, що вакцина має який-небудь згубний вплив на вагітність, – зазначає доцент кафедри акушерства і гінекології та директор відділення медицини плода і матері в UCLA Health Крістіна Хан.

В одному з найостанніших досліджень були проаналізовані записи про більш ніж 105 тис. вагітностей, і не було виявлено різниці між показниками викиднів у тих, хто отримав вакцину, і у тих, хто її не зробив.

Великий моніторинг цього питання з боку CDC також не виявив нічого тривожного.

А ось загроза, яку Сovid-19 становить для здоров’я матері та її дитини, очевидна.

Опубліковані дані CDC показують, що вагітні жінки з Covid-19 з більшою ймовірністю потребували відділення інтенсивної терапії або лікування за допомогою апарату ШВЛ, ніж невагітні жінки, у яких було це захворювання.

В іншому звіті зроблено висновок про те, що порівняно із тими, у кого немає Covid-19, вагітні жінки з цим захворюванням в 18 разів частіше потрапляють до відділень інтенсивної терапії, майже утричі частіше помирають від хвороби, і майже в півтора рази вище ймовірність передчасних пологів.

Тут також не слід недооцінювати недовіру до медичної системи, визнають вчені. Щоб боротися з цією недовірою, працівники охорони здоров’я повинні знайти новаторські способи донести свою рятівну ідею.

Крістіна Хан сказала, що вона проводить роз’яснювальну роботу з лідерами громад в Каліфорнії, щоб знайти способи вирішити проблеми груп, які не наважуються на вакцинацію.