У холодну пору року потреба в теплих напоях закономірно зростає. Світловий день скорочується, погода провокує переохолодження та сезонні застуди, тому багато людей замінюють звичну каву чи чорний чай на трав’яні збори. Вони не містять кофеїну, зігрівають і допомагають підтримувати водний баланс.

Утім, фітотерапія вимагає свідомого підходу: кожна рослина має біологічно активні речовини, які по-різному впливають на організм.

Які трави обрати для холодного сезону

Щоб напій приносив користь, важливо підбирати рослини відповідно до потреб організму в конкретний час доби.

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Для підтримки імунітету та тонусу

У першій половині дня доречними будуть напої на основі шипшини, обліпихи, листя смородини або ехінацеї. Вони багаті на вітамін С та антиоксиданти, які допомагають організму адаптуватися до температурних коливань.

Для комфортного травлення

Після ситної їжі добре підходять м’ята перцева, фенхель або насіння кропу. Вони знімають спазми, зменшують відчуття важкості та сприяють нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

Для вечірнього розслаблення

Наприкінці дня краще обирати м’які заспокійливі компоненти — ромашку аптечну, мелісу, цвіт липи або лаванду. Такі настої допомагають знизити рівень стресу після робочого дня та налаштуватися на спокійний сон.

Водночас нутриціологи та фітотерапевти радять звертати увагу на походження сировини та умови її сушіння. Прихильники натурального раціону часто обирають екологічно чисті збори, зокрема такі, які пропонує KarpatHealth, де поєднуються традиційні карпатські трави без штучних ароматизаторів.

Кому трав’яні чаї можуть нашкодити

Попри поширений міф про абсолютну безпечність усього рослинного, фіточаї мають низку протипоказань. З обережністю до них варто ставитися в таких випадках:

Схильність до алергії. Ромашка, календула, чебрець або липа можуть викликати перехресні алергічні реакції у людей із полінозом. Вагітність і період грудного вигодовування. Деякі популярні трави — наприклад, шавлія, материнка, пижмо або звіробій — здатні впливати на гормональний фон чи тонус матки, тому під час вагітності їхнє вживання суворо обмежують. Хронічні захворювання та прийом ліків. Звіробій може знижувати ефективність деяких медикаментів (зокрема антидепресантів і препаратів для серця), а женьшень та лимонник підвищують артеріальний тиск. Дитячий вік. Малюкам до трьох років не рекомендується давати багатокомпонентні збори без попередньої консультації з педіатром.

Як правильно заварювати фіточай

Щоб зберегти максимум корисних ефірних олій і вітамінів, трави не варто заливати крутим окропом. Оптимальна температура води становить 80–90°C. Настоювати напій краще у скляному або керамічному посуді під кришкою протягом 10–15 хвилин.

Також фахівці радять не пити один і той самий монозбір безперервно місяцями: оптимальний курс становить 2–3 тижні, після чого варто зробити перерву або змінити склад напою.

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