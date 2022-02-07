Во Львовской области женщина родила двойню в разные дни и в разных населенных пунктах, первый ребенок появился на свет дома, второй — уже в больнице.

Об интересном случае рассказали специалисты Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Они получили вызов поздно ночью. Надо было ехать в Пустомытовский район Львовской области, ведь там начала рожать женщина.

– Что чувствовала в тот момент, словами не передать! “Влетаю” в дом, а ребенок уже почти родился. Роды были стремительными. Роженице мама помогла, и мы вдвоем приняли новорожденную, – рассказывает фельдшер по медицине неотложных состояний Леся Никула.

Родилась здоровая девочка, ей оказали первую помощь. В то же время у нее должен был быть младший братик. Специалисты вызвали помощь и под сирены доставили роженицу в больницу во Львов, где женщина на следующий день и родили мальчика.

— Девочка родилась в один день в населенном пункте Пустомытовщины, а ее братик — уже на следующие сутки во Львове, — добавляет медик.

Ситуация возникла из-за того, что роды ожидались 17 февраля, однако начались немного преждевременно. Будущая мама того времени об этом даже не подозревала, она поужинала и думала, что просто живот болит.

Сейчас все трое чувствуют себя хорошо — мама и ее малыши.

Источник: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Фото: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф