Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Швидка не приїде: Ляшко розповів, з якими симптомами не варто дзвонити на 103

1 Лютого 2022, 12:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая
Джерело: Depositphotos

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу просив українців ставитись із розумінням до роботи медичних працівників.

– Зараз в Україні йде четвертий тиждень зростання кількості випадків Covid-19, – сказав Ляшко. – Відповідно, збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги.

Читайте також:
Швидка не приїде: Ляшко розповів, з якими симптомами не варто дзвонити на 103Через омікрон-штам в Україні приріст хворих на Covid може підскочити до 60 тисяч – Ляшко

Тому сімейний лікар може не відповісти на телефонний дзвінок із першого разу. Диспетчер екстреної медичної допомоги відповість, але наявність температури чи кашлю не є підставою для звернення в швидку, ані для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації, підкреслив міністр.

Станом на 1 лютого 2022 року в Україні помаранчевих регіонів побільшало. За оновленими даними МОЗ, червона зона без змін, у ній перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. До помаранчевої зони потрапили Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області.

Крім того, в помаранчевій зоні перебуває Київ.

Джерело
Укрінформ
Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь