Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу просив українців ставитись із розумінням до роботи медичних працівників.

– Зараз в Україні йде четвертий тиждень зростання кількості випадків Covid-19, – сказав Ляшко. – Відповідно, збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги.

Тому сімейний лікар може не відповісти на телефонний дзвінок із першого разу. Диспетчер екстреної медичної допомоги відповість, але наявність температури чи кашлю не є підставою для звернення в швидку, ані для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації, підкреслив міністр.

Станом на 1 лютого 2022 року в Україні помаранчевих регіонів побільшало. За оновленими даними МОЗ, червона зона без змін, у ній перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. До помаранчевої зони потрапили Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області.

Крім того, в помаранчевій зоні перебуває Київ.