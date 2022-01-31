Через омікрон-штам в Україні приріст хворих на Covid може підскочити до 60 тисяч – Ляшко

Ріст захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні зростатиме протягом двох наступних тижнів.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– На жаль прогнози збуваються. І ці прогнози не дуже оптимістичні, оскільки вони говорять, що з кожним тижнем у нас збільшується кількість випадків коронавірусної хвороби у два рази. І це ми вже відмічаємо три тижні, – сказав Віктор Ляшко.

Міністр послався на досвід європейських країн, які першими вийшли на пік захворюваності по Covid з домінуючим омікрон-штамом. Згідно з цими показниками глава МОЗ очікує, що в Україні протягом наступних двох тижнів зростатиме кількість добових випадків коронавірусної хвороби.

– Тому ми розраховуємо, що ми можемо дійти до 60 тис. (випадків Covid-19) на добу, – заявив Віктор Ляшко.

Він також прокоментував рівень підготовки системи охорони здоров’я до такого навантаження від Covid. Міністр повідомив, що особливість омікрон-штаму в тому, що він більш заразний, але менше вражає легені, тому менше з’являється киснезалежних пацієнтів.

– Водночас значно зростає кількість випадків коронавірусної хвороби, що приводить до навантаження не стаціонарів, а екстренної медичної допомоги і первинної меддопомоги, – сказав повідомив очільник МОЗ.

Станом на ранок 31 січня в Україні було зафіксовано 4 064 495 випадків коронавірусної хвороби. З них за останню добу було зареєстровано 22 026 випадки.